СМИ сообщили о гибели в Запорожской области командира "Русского добровольческого корпуса" Капустина

Российские и украинские СМИ сообщили о гибели Дениса Капустина (позывной White Rex), которого называют командиром "Русского добровольческого корпуса" (РДК) – формирования граждан РФ, воюющего на стороне Украины.

"Российская газета" пишет, что Капустин погиб в Запорожской области в ночь на 27 декабря в результате удара FPV-дрона.

"Украинская правда" утверждает, что информация исходит от самого РДК.

Официальных заявлений по этому поводу от ВСУ, ГУР или офиса президента Украины пока не было.

Денис Капустин известен как один из публичных лидеров РДК, участвовавшего в ряде рейдов и операций на территории РФ. В России его ранее заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о нападении в Брянской области.