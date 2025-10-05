x
Израиль

Нетаниягу на встрече с лидерами форума "Гвура": прежде всего, освобождение всех заложников

Война "Железные мечи"
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 октября 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 14:46
Нетаниягу на встрече с лидерами форума "Гвура": прежде всего, освобождение всех заложников
Nathan Howard/Pool Photo via AP

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с руководством форума "Гвура". Речь идет о форуме, в состав которого входят родители солдат, погибших в ходе войны "Железные мечи".

В ходе встречи Нетаниягу пообещал, что не начнется реализация ни одного параграфа соглашений с ХАМАСом до тех пор, пока не будут освобождены все заложники.

"Мы не перейдем ни к одному параграфу до тех пор, пока первый параграф – освобождение всех заложников – живых и мертвых – не выполнено полностью. До тех пор, пока последний заложник не окажется на израильской территории, мы не перейдем к следующим параграфам", – сказал премьер-министр.

Он добавил: "ООП не будет управлять сектором Газы. Никто представителей Палестинской администрации или ХАМАСа не будет участвовать в управлении сектором".

Нетаниягу добавил, что Израиль будет активно участвовать и напрямую контролировать процесс демилитаризации сектора.

