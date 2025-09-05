x
05 сентября 2025
05 сентября 2025
Израиль

Кац объявил "открытие врат ада": жители высотки в Газе получили уведомление об эвакуации

Война с ХАМАСом
Исраэль Кац
время публикации: 05 сентября 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 13:20
Кац объявил "открытие врат ада": жители высотки в Газе получили уведомление об эвакуации
Flash90/Chaim Goldberg

Министр обороны Исраэль Кац объявил об "открытии врат ада" в Газе: "Отныне засов с врат ада в Газе снимается, – написал он в своем аккаунте в социальной сети Х. – Перед атакой на высотное здание террористов в городе Газа выдано первое уведомление об эвакуации".

"Когда врата откроются, они более не закроются, и активность ЦАХАЛа будет нарастать до тех пор, пока убийцы и насильники из ХАМАСа не примут условия Израиля по прекращению войны, – продолжил министр обороны. – И в первую очередь, речь идет об освобождении всех заложников и полном разоружении. В противном случае они будут уничтожены".

Израиль
