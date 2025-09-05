Политика войны и сделок, начало предвыборной гонки. Обзор за неделю

Военно-политический кабинет, оппозиция и следственная комиссия. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

После 700 дней войны "Железные мечи" и после четырех недель, минувших с драматического заседания военно-политического кабинета, где было принято решение взять под контроль (оккупировать) город Газу, Биньямин Нетаниягу продолжает ожидать. Чего? На этот вопрос затрудняются ответить даже люди, которые, как правило, осведомлены о мотивах, направляющих действия главы правительства. Наиболее убедительным является предположение, согласно которому Нетаниягу остается верен себе в стремлении сохранить открытыми все возможности. Идеальным вариантом для премьера была бы сделка с ХАМАСом, если удастся оформить ее так, что она не будет выглядеть капитулянтской (подобно тому, что сказал премьер-министр Эхуд Барак министру иностранных дел Шломо Бен-Ами, отправляя его на переговоры с Арафатом в Табу: "Привези соглашение, только не унизительное!"). Нетаниягу никогда не был сторонником военных действий, если их можно было бы избежать. Если сделки добиться не удастся, то операция "Колесницы Гидеона-2" будет постепенно расширяться, но так, чтобы не закрывать и возможности возвращения к переговорам.

Похожий сценарий разыгрывается и в том, что касается распространения суверенитета Израиля на Иудею и Самарию. Нетаниягу дает Смотричу право говорить все, что тому заблагорассудится, но это отнюдь не означает намерения следовать пожеланиям главы "Ционут Датит". Громкие заявления на правом фланге свидетельствуют, прежде всего, о приближающихся, с точки зрения Смотрича, выборах.

В оппозиции полагают так же и все активнее реорганизуют свои ряды.

А Нетаниягу, похоже, остается одним из немногих, кто надеется не допустить роспуска Кнессета уже вскоре после возвращения с парламентских каникул. Попытки принять закон о призыве возобновились. Продолжаются и попытки создать комиссию по расследованию обстоятельств событий 7 октября. На этой неделе публиковалось сообщение, согласно которому премьер-министр намерен создать правительственную – не государственную – комиссию, которая, с одной стороны, будет иметь те же полномочия, что государственная, а с другой – назначать ее участников будет правительство, а не глава Верховного суда.

И еще о расследованиях. Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал крайне резкий отчет по вопросу о защищенности тыла в Израиле. Особо острые стрелы были направлены в сторону премьер-министра. Кто-то еще помнит, что Энгельмана называли "ставленником Биньямина Нетаниягу"?

Военно-политический кабинет: много шума и ничего

Более шести часов на этой неделе продолжалось заседание военно-политического кабинета. Однако, если судить по его результату, целью заседания было позволить политикам и силовикам обменяться мнениями друг о друге или о позициях друг друга и обеспечить СМИ аппетитные заголовки. Непосредственные решения не принимались, да и не планировались. Кабинет уже несколько недель назад уполномочил премьер-министра Нетаниягу и министра обороны Каца принимать оперативные решения по поводу операции в Газе.

Принято считать, что заседания полного форума военно-политического кабинета созываются для того, чтобы министры завизировали решения, принятые премьер-министром, министром обороны и начальником генерального штаба. Однако в эту войну все немного иначе. Во-первых, Нетаниягу с недоверием относится к начальнику генштаба (и нынешнему, и предыдущему), а во-вторых – не испытывает чрезмерного уважения к таланту военачальника Исраэля Каца. Да и решений, как таковых, на этой неделе не было.

В отсутствие конкретных решений вновь разгорелась дискуссия о промежуточной сделке с ХАМАСом (заседание, напомним, проходило еще до того, как ХАМАС объявил о готовности вести переговоры о всеобъемлющей сделке). Судя по публикациям, все главы силовых структур высказались за сделку. На сей раз разногласия не влияют на оперативные действия. В политических кругах утверждают, что военные де-факто саботировали несколько раз решение об изъятии из рук ХАМАСа распределения гуманитарной помощи и передаче в руки ЦАХАЛа. Такой маневр невозможен, когда речь идет о решении по сделке, однако публикация этой позиции Эяля Замира, Давида Барнеа и исполняющего обязанности главы ШАБАКа, безусловно, имеет вес.

Не только эти фигуры выступили за промежуточную сделку. В аналогичном духе высказался и министр иностранных дел Гидеон Саар. Как оказалось, несмотря на возвращение в "Ликуд", стремление к реабилитации в партии, Саар не всегда высказывает позиции, которых придерживается и Нетаниягу.

Несмотря на мощное противодействие, Нетаниягу отказывается от обсуждения промежуточной сделки. Вечером 3 сентября ХАМАС дал понять, что вызов принят и представил свои условия окончательной сделки. Условия эти совершенно неприемлемы, но не исключено, что самого согласия ХАМАСа на переговоры по окончательной сделке будет достаточно, чтобы контакты возобновились. Этого очень хочет президент США Дональд Трамп, желания которого исполняются, как правило, очень быстро.

Закон о призыве: Нетаниягу восстанавливает коалицию

Одновременно активизировались попытки коалиции утвердить закон о призыве или, по крайней мере, найти формулу, которая позволит его продвигать и вернет ультраортодоксальные партии в коалицию. До возвращения Кнессета с каникул осталось чуть более полутора месяцев, однако большая часть этого периода приходится на праздники, поэтому рабочего времени нетто осталось не так много. Возможно, именно по этой причине, начиная со следующей недели, заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне буду проходить три раза в неделю.

Одновременно в коалиции проверяют перспективность так называемого промежуточного варианта. Речь идет об административном распоряжении сроком на год, в рамках которого армия получит возможность призывать ультраортодоксов "в соответствии со своими нуждами", а учащиеся йешив будут освобождены от каких-либо санкций. Механизм реализации этого варианта неясен, однако со стороны ультраортодоксов большого восторга не наблюдается. В ШАС и в "Яадут а-Тора" настаивают на постоянном решении, которое к тому же предоставит учащимся йешив освобождение от службы. На данном этапе глава комиссии по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут многого сделать не может. Как и ожидалось, смена главы комиссии к особым изменениям не привела. Как раньше, так и сейчас почти невозможно сформировать законопроект, который устроил бы и "Яадут а-Тора" и БАГАЦ, и Ицхака Гольдкнопфа и Ицхака Амита.

Перед Нетаниягу стоит дилемма – принимать закон в том его виде, как хотят "харедим", при том, что результат такого шага очевиден – резкая критика, в том числе в "Ликуде" и отмена Верховным судом, либо попытаться найти промежуточный вариант в надежде на то, что он позволит харедим вернуться в коалицию. На данном этапе складывается впечатление, что Нетаниягу решил пойти ва-банк, чтобы сохранить коалицию, а ответственность возложить на судебную систему и юридического советника правительства Гали Баарав-Миару. Ее, кстати, на этой неделе БАГАЦ запретил увольнять в обход существующей процедуры. Еще одна попытка сменить юридического советника завершилась неудачей.

Оппозиция: все говорят со всеми

В то время, как Нетаниягу пытается стабилизировать свою коалицию, в оппозиции пытаются найти конструкцию, которая позволит им вырваться вперед в предвыборной гонке, которая, по сути, уже началась. На данный момент, по большинству опросов, оппозиционный блок без арабских партий набирает 60 мандатов или чуть меньше, то есть затрудняется закрепить преимущество. Именно поэтому Либерман, Айзенкот, Беннет и другие оппозиционеры проводят встречи. Вечером 4 сентября Авигдор Либерман и Гади Айзенкот встречались для обсуждения дальнейших шагов по укреплению оппозиционного блока. К таким встречам не привлекают главу "Кахоль Лаван" Бени Ганца, которого рассматривают как не заслуживающую доверия фигуру из-за готовности вести переговоры о присоединении к правительству Нетаниягу.

В парии "Демократим" утверждают, что они являются частью этих контактов. Если это и так, то остальные партнеры Яира Голана по оппозиции не торопятся афишировать эти контакты из-за леворадикальных позиций Голана и его коллег.

Цель этих контактов – подготовить почву для объединения – может не всех, но некоторых партий: партии Беннета, партии Айзенкота, если она будет создана, а также партии "Наш дом Израиль". На данный момент невозможно предсказать, чем закончатся эти контакты, тем более, что определяться все будет перед самыми выборами.

Есть три вопроса, по которым оппозиционерам необходимо договориться, чтобы представить единую платформу: предложение по закону о призыве, отношение к возможности союза с "Ликудом" в том случае, если его продолжит возглавлять Биньямин Нетаниягу и, что самое главное, по вопросу о том, кто возглавит оппозиционный блок на выборах. В ситуации, когда 4-5 кандидатов претендуют на пост премьер-министра, в абсолютно выигрышном положении находится Биньямин Нетаниягу, которого поддерживает весь право-религиозный блок.

До выборов еще далеко, и время на организацию рядов у оппозиционеров в избытке. Однако время работает и на Нетаниягу. Чем дальше мы уходим от 7 октября 2023 года, тем слабее эффект провала на отношение к премьер-министру. Еще и поэтому он сделает все, чтобы выборы состоялись в срок или как можно ближе к сроку. У оппозиции, разумеется, совершенно иные планы.

Комиссия по расследованию: альтернатива или трюк

На этой неделе телеканал "Кешет" опубликовал сообщение, согласно которому премьер-министр намерен создать правительственную следственную комиссию для изучения провалов 7 октября. При этом единственным ее отличием от государственной следственной комиссии должен стать тот факт, что формирует ее правительство, а не глава Верховного суда. Иными словами, вместо одной системы в отношении которой у многих есть подозрение в конфликте интересов, формирование передается другой системе – с еще большими подозрениями в конфликте интересов. Даже если такая комиссия будет создана, ее состав, ее работа, ее выводы будут более чем подозрительными для многих в Израиле. Поэтому шанс на ее создание невысок. Дискуссия о характере комиссии продолжится, а расследование, которое должно было начаться уже давно, вновь и вновь не начинается.