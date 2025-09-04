Министр обороны Израиля – хуситам: "Мы завершим все десять казней"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утром 4 сентября на своей странице в соцсети X отметил, что хуситы вновь предприняли попытку ракетного обстрела израильской территории.

Далее он привел цитату из Торы (книга "Исход"): "Казнь тьмой, казнь первенцев – мы завершим все десять казней."

Очевидно, Кац дал понять, что Израиль не остановится на частичной ликвидации политического и военного руководства йеменской террористической организации "Ансар Аллах".

Утром 4 сентября ракета, запущенная из Йемена, упала за пределами Израиля. Система "Цева адом" не была активирована, так как реальной угрозы не возникло. Это была третья попытка ракетного обстрела Израиля из Йемена за последние сутки.