x
04 сентября 2025
|
последняя новость: 09:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2025
|
04 сентября 2025
|
последняя новость: 09:28
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр обороны Израиля – хуситам: "Мы завершим все десять казней"

Йемен
Хуситы
Исраэль Кац
время публикации: 04 сентября 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 08:49
Министр обороны Израиля Исраэль Кац
Flash90/Chaim Goldberg

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утром 4 сентября на своей странице в соцсети X отметил, что хуситы вновь предприняли попытку ракетного обстрела израильской территории.

Далее он привел цитату из Торы (книга "Исход"): "Казнь тьмой, казнь первенцев – мы завершим все десять казней."

Очевидно, Кац дал понять, что Израиль не остановится на частичной ликвидации политического и военного руководства йеменской террористической организации "Ансар Аллах".

Утром 4 сентября ракета, запущенная из Йемена, упала за пределами Израиля. Система "Цева адом" не была активирована, так как реальной угрозы не возникло. Это была третья попытка ракетного обстрела Израиля из Йемена за последние сутки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 сентября 2025

ЦАХАЛ: ракета, запущенная из Йемена, упала за пределами Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2025

ЦАХАЛ подтвердил: хуситы применили ракету с кассетной боевой частью