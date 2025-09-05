x
Израиль

Пятый портфель Ярива Левина: он станет министром по делам Иерусалима

Назначения
Коалиция
Правительство
Ярив Левин
время публикации: 05 сентября 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 13:06
Пятый портфель Ярива Левина: он станет министром по делам Иерусалима
Chaim Goldberg/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин по решению главы правительства Биньямина Нетаниягу будет назначен исполняющим обязанности министра по делам Иерусалима. Назначение должно быть утверждено на заседании правительства.

Напомним, Ярив Левин занимает посты министра юстиции, а также является исполняющим обязанности министра внутренних дел, министра труда и социального обеспечения, а также министра по делам религий. Таким образом, министерство по делам Иерусалима станет его пятым ведомством.

Министерские портфели освободились после ухода ультрарелигиозных фракций из правительства.

