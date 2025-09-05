Пятый портфель Ярива Левина: он станет министром по делам Иерусалима

Министр юстиции Ярив Левин по решению главы правительства Биньямина Нетаниягу будет назначен исполняющим обязанности министра по делам Иерусалима. Назначение должно быть утверждено на заседании правительства.

Напомним, Ярив Левин занимает посты министра юстиции, а также является исполняющим обязанности министра внутренних дел, министра труда и социального обеспечения, а также министра по делам религий. Таким образом, министерство по делам Иерусалима станет его пятым ведомством.

Министерские портфели освободились после ухода ультрарелигиозных фракций из правительства.