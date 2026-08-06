В "Бен-Гурионе" задержали подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении детей

Полиция Израиля сообщила о задержании вечером 5 августа в аэропорту "Бен-Гурион" мужчины примерно 50 лет, подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Согласно опубликованным данным, речь идет о подозреваемом, который в прошлом работал в качестве психолога и выдавал себя за физиотерапевта. Следствием было установлено, что, работая в Хайфе и Крайот, он совершал сексуальные действия насильственного характера над детьми с церебральным параличом. В 2015 году подозреваемый сумел покинуть Израиль. Однако 11 лет спустя он решил вернуться в страну и был задержан.

Задержанный заключен под стражу. Сегодня полиция обратится в суд с просьбой продлить срок содержания подозреваемого под стражей.