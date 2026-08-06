Пляжи Израиля в выходные дни: медуз почти нет, жарко

В эти выходные, 6-8 августа, в прибрежных районах Израиля будет жарко, вода очень теплая. Медуз около побережья Средиземного моря почти нет. В последние дни медузы встречались недалеко от берега около Ашдода и Хайфы.

На официальных пляжах есть спасатели. Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Не рекомендуется длительное время загорать. Перед выходом на пляж следует смазать кожу солнцезащитным кремом.

На побережье Средиземного моря днем – 31-32 градуса. Температура воды – 30 градусов. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 40-41 градус. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 28 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 35-36 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 32 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 36-38 градусов. Волны до 0,5 м. Температура воды – 31 градус.