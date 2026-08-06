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Израиль

Предъявлены обвинения похитившим оружие у военнослужащего в районе Сусии

Иудея и Самария
время публикации: 06 августа 2026 г., 07:51 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 07:51
Предъявлены обвинения похитившим оружие у военнослужащего в районе Сусии
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Предъявлены обвинения похитившим оружие у военнослужащего в районе Сусии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Следователи отдела по расследованию преступлений на националистической почве в округе Иудеи и Самарии полиции Израиля завершили расследование нападения, произошедшего 25 июля в районе Сусии.

В ходе инцидента четверо жителей Палестинской автономии напали на военнослужащего ЦАХАЛа, находившегося в отпуске, и похитили его оружие.

Согласно материалам расследования, пострадавший пас отару в местности, прилегающей к Сусии, – эта территория определена как государственная земля и утверждена для выпаса скота. Один из подозреваемых приблизился к пострадавшему с целью прогнать его, после чего к нему присоединились остальные. Они с применением насилия напали на пострадавшего, похитили его оружие и скрылись с места происшествия.

В ходе расследования инцидента полицейские силы совместно с бойцами МАГАВа и подразделениями ЦАХАЛа провели операцию по задержанию подозреваемых. Все четверо были задержаны, а похищенное оружие – возвращено

.

По завершении расследования и формировании доказательной базы военная прокуратура округа Иудея подала в суд заявление обвинителя против всех четверых.

Израиль
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