Google закрывает голосового помощника

Корпорация Google официально запускает процесс сворачивания Google Assistant – голосового помощника, выпущенного около десяти лет назад.

Компания начала рассылать пользователям Android письма с конкретной датой: 4 сентября устройства начнут терять доступ к ассистенту. Сам переход займет несколько недель, но после того, как он затронет конкретное устройство, вернуться к Google Assistant будет уже невозможно – его заменит Gemini.

Google Assistant был запущен вместе с первым Pixel и постепенно захватил рынок голосовых помощников. Переломным моментом стал взлет ChatGPT в 2023 году, который застал Google врасплох: компания ответила запуском Bard, спустя год переименованного в Gemini, и лишь через какое-то время смогла наверстать отставание в гонке ИИ.

Все это время Assistant фактически оставался без внимания и новых функций, а в начале 2025 года Google официально объявила о его закрытии в пользу Gemini – правда, финальный срок расставания затем перенесли на 2026 год.

Согласно рассылке, отключение затронет смартфоны и планшеты на Android, смарт-часы на Wear OS, совместимые с Gemini наушники, а также сессии Android Auto, которые проецируются с телефона.

Начиная с 4 сентября команда "Окей, Google" на таких устройствах будет запускать уже не Assistant, а Gemini. Отдельная категория устройств – автомобили со встроенной системой Google (Google built-in) – пока сохранит Google Assistant и после этой даты. Также ассистент может задержаться на устройствах, которые не соответствуют минимальным требованиям Gemini, и в регионах, где Gemini пока недоступен.

На очереди и другие продукты: ранее Google подтвердила, что Gemini придет и на умные колонки и экраны Google Home, и на устройства Google TV, хотя точные сроки перехода для них пока не называются отдельно от смартфонов.