x
06 августа 2026
|
последняя новость: 08:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 августа 2026
|
06 августа 2026
|
последняя новость: 08:01
06 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Google закрывает голосового помощника

ИИ
Google
время публикации: 06 августа 2026 г., 07:08 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 07:11
Google закрывает голосового помощника
0:00 0:00
Google закрывает голосового помощника
AP Photo/Martin Meissner

Корпорация Google официально запускает процесс сворачивания Google Assistant – голосового помощника, выпущенного около десяти лет назад.

Компания начала рассылать пользователям Android письма с конкретной датой: 4 сентября устройства начнут терять доступ к ассистенту. Сам переход займет несколько недель, но после того, как он затронет конкретное устройство, вернуться к Google Assistant будет уже невозможно – его заменит Gemini.

Google Assistant был запущен вместе с первым Pixel и постепенно захватил рынок голосовых помощников. Переломным моментом стал взлет ChatGPT в 2023 году, который застал Google врасплох: компания ответила запуском Bard, спустя год переименованного в Gemini, и лишь через какое-то время смогла наверстать отставание в гонке ИИ.

Все это время Assistant фактически оставался без внимания и новых функций, а в начале 2025 года Google официально объявила о его закрытии в пользу Gemini – правда, финальный срок расставания затем перенесли на 2026 год.

Согласно рассылке, отключение затронет смартфоны и планшеты на Android, смарт-часы на Wear OS, совместимые с Gemini наушники, а также сессии Android Auto, которые проецируются с телефона.

Начиная с 4 сентября команда "Окей, Google" на таких устройствах будет запускать уже не Assistant, а Gemini. Отдельная категория устройств – автомобили со встроенной системой Google (Google built-in) – пока сохранит Google Assistant и после этой даты. Также ассистент может задержаться на устройствах, которые не соответствуют минимальным требованиям Gemini, и в регионах, где Gemini пока недоступен.

На очереди и другие продукты: ранее Google подтвердила, что Gemini придет и на умные колонки и экраны Google Home, и на устройства Google TV, хотя точные сроки перехода для них пока не называются отдельно от смартфонов.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook