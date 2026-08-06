Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 6 августа, жара немного спадет, но температура будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-32, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 28-41, в Беэр-Шеве – 23-34, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-36, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник-среду температура повысится.