На юге Ливана в результате атаки "Хизбаллы" погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге Ливана 5 августа погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

- майор резерва Арэль Биренсток, 34 года, из Нокдима, командир роты 2855-го батальона, 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Од а-Ханит",

- прапорщик резерва Тамир Вакнин, 33 года, из Эйлата, боец 2855-го батальона, 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Од а-Ханит",

в том же инциденте четверо военнослужащих резерва ЦАХАЛа получили тяжелые ранения.

Судя по имеющимся данным, речь идет о последствиях атаки "Хизбаллы" с применением ударного БПЛА.

В ответ на эту атаку ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям на юге Ливана.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 968 военнослужащих ЦАХАЛа.

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ И НА ГРАНИЦЕ С ЛИВАНОМ (после 28.02.2026)

1. Раад АБУ АЛЬ-КИАН, из Хуры, работник фирмы-подрядчика министерства обороны Израиля, погиб в районе Джабалии в секторе Газы 24.6.2026 в результате обрушения здания на его экскаватор.

2. Сержант Моше Ицхак А-КОЭН КАЦ, 22 года, репатриант из США, боец 890-го батальона бригады "Цанханим", погиб 28.3.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

3. Старший сержант Нир БЕН-АРИ, 21 год, из Керем-Маараля, боец подразделения "Маглан", погиб 20.6.2026 в бою на юге Ливана.

4. Подполковник Дор Гедалия БЕН-СИМХОН, 32 года, из кибуца Бейт а-Шита, командир 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 19.6.2026 в бою на юге Ливана.

5. Сержант Лиэм БЕН-ХАМО, 19 лет, из Герцлии, боец ​​13-го батальона бригады "Голани", погиб на юге Ливана 30.4.2026 от взрыва дрона.

6. Сержант Лиран БЕН-ЦИОН, 19 лет, из Холона, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 29.3.2026 в бою на юге Ливана.

7. Майор резерва Арэль БИРЕНСТОК, 34 года, из Нокдима, командир роты 2855-го батальона, 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Од а-Ханит", погиб 5.8.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

8. Прапорщик резерва Эяль Уриэль БЬЯНКО, 30 лет, из Кацрина, водитель пожарной машины, служил в 188-й бронетанковой бригаде "Барак", погиб 13.4.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

9. Прапорщик резерва Тамир ВАКНИН, 33 года, из Эйлата, боец 2855-го батальона, 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Од а-Ханит", погиб 5.8.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

10. Сержант Авиад Эльханан ВОЛАНСКИЙ, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

11. Старший сержант Ноам ГАМБУРГЕР (Хамбургер), 23 года, из Атлита, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 22.5.2026 на севере Израиля в результате атаки дрона из Ливана.

12. Капитан Шахар ГАМЛА, 23 года, из мошава Натур, заместитель командира роты элитного подразделения "Эгоз" бригады "Коммандо", был тяжело ранен беспилотником 4.6.2026, скончался 6.6.2026.

13. Старший прапорщик Александр ГОЛОВАНЁВ, 47 лет, из Петах-Тиквы, водитель в 6924-м транспортном батальоне, погиб 10.5.2026 в ходе боевых действий на границе с Ливаном.

14. Старший сержант Ори ГРИНБЕРГ, 21 год, из Петах-Тиквы, разведподразделение бригады "Голани", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

15. Старший сержант Негев ДАГАН, 20 лет, из Декеля, 12-й батальон бригады "Голани", погиб 14.5.2026 в бою на юге Ливана.

16. Старший сержант Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

17. Старший сержант Лиав КАБАБИЯ, 20 лет, из Од а-Шарона, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 19.6.2026 в бою на юге Ливана.

18. Старший прапорщик запаса Барак КАЛЬФОН, 48 лет, из Ади, боец 7056-го батальона "Хирам" 226-й бригады, погиб в ходе боевых действий на юге Ливана: был тяжело ранен 17.4.2026, вскоре после вступления в силу прекращения огня. Скончался 18.4.2026.

19. Старший сержант Йоав КЛЕЙН, 21 год, из Герцлии, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 19.6.2026 в бою на юге Ливана.

20. Старший сержант Бен КОЭН, 21 год, из Лехавима, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

21. Сержант Нехорай ЛЕЙЗЕР, 19 лет, из Эйлата, боец 601-го инженерно-саперного батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", убит беспилотником "Хизбаллы" 24.5.2026 на юге Ливана.

22. Капитан Эйтан Шмуэль ЛЕМБЕРГ, 21 год, из Мишмар а-Шива, боец 75-го батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан", погиб 4.6.2026 на юге Ливана.

23. Старший сержант Тувель Йосеф ЛИФШИЦ, 20 лет, из Бейт-Шеана, боец 13-го батальона бригады "Голани", погиб 7.4.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

24. Старший сержант Гай ЛУДАР, 21 год, из поселка Ювалим, боец спецподразделения "Маглан", погиб 4.4.2026 в бою на юге Ливана от "дружественного огня".

25. Капитан Ноам МАДМОНИ, 22 года, из Сдерота, командир разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

26. Старший сержант запаса Лидор ПОРАТ, 31 год, из Ашдода, боец 7106-го батальона 769-й бригады, погиб 18.4.2026 на юге Ливана, после прекращения огня в Ливане (инженерная машина ЦАХАЛа наехала на мину "Хизбаллы").

27. Капитан Маоз Исраэль РЕКАНАТИ, 24 года, из Итамара, командир взвода 12-го батальона бригады "Голани", погиб 15.5.2026 в бою на юге Ливана в результате взрыва дрона.

28. Майор запаса Итамар САПИР, 27 лет, из Эли, заместитель командира роты 7008-го батальона 551-й резервной бригады специального назначения "Хицей а-Эш", погиб 19.5.2026 в бою на юге Ливана (обстрел из церкви).

29. Капитан Ори Йосеф СИЛЬВЕСТЕР, 30 лет, из Тель-Авива, врач батальона "Шакед" бригады "Гивати", погиб 1.6.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана в результате атаки дрона.

30. Старшина запаса Басель СУЭЙД, 32 года, из Пкиина, водитель 75-го батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан", погиб 24.6.2026 в аварии в ходе боевых действий на юге Ливана.

31. Старший сержант Михаэль ТЮКИН, 21 год, из Ашкелона, боец 846-го ​​разведывательного батальона бригады "Гивати", погиб 30.05.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана в результате взрыва дрона.

32. Старшина запаса Александр ФИЛИН, 29 лет, из Хайфы, боец штаба 36-й дивизии, погиб 17.6.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

33. Сержант Идан ФУКС, 19 лет, из Петах-Тиквы, боец 77-го батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан", погиб 26.4.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана в результате атаки дрона.

34. Старший сержант Наве ХАБШУШ, 20 лет, из поселка Гева-Биньямин (Адам), боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 19.6.2026 в бою на юге Ливана.

35. Капитан Давид ХАЗУТ, 21 год, из Ашкелона, командир взвода 12-го батальона бригады "Голани", погиб 28.6.2026 в бою на юге Ливана.

36. Старший сержант Гилад ХАРЭЛЬ (АРЭЛЬ), 21 год, из Модиина-Маккабим-Реут, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

37. Старший сержант запаса Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

38. Амер ХУДЖИРАТ, 44 года, из Шфарама, работник фирмы-подрядчика министерства обороны Израиля, убит дроном "Хизбаллы" на юге Ливана 28.4.2026.

39. Старший сержант Адам ЦАРФАТИ, 20 лет, из Рош а-Айна, боец спецназа "Маглан". Погиб в ночь на 1.6.2026 на юге Ливана в результате атаки дрона.

40. Старший сержант Максим ЭНТИС, 21 год, из Бат-Яма, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

41. Сержант Охад ЯАРИ, 21 год, из Реховота, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати", погиб 6.6.2026 на юге Ливана в результате несчастного случая, из-за случайно выпущенной пули.

42. Сержант Ротем ЯНАЙ, 20 лет, из Гиват-Ады, инструктор по социально-бытовым вопросам в 435-м батальоне "Ротем" бригады "Гивати", погибла на севере Израиля 27.5.2026 в результате атаки дрона из Ливана.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 года (обновляется)