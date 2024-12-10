NYT представила новые свидетельства сотрудничества UNRWA с террористами

Документы ХАМАСа, захваченные в ходе военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы, свидетельствуют о проникновении этой террористической группировки в систему образования Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). Об этом пишет New York Times.

Согласно материалам, 24 работников школ агентства были активистами ХАМАСа и "Исламского джихада". В подавляющем большинстве речь идет о директорах и заместителях директоров школ. Некоторые из них в свободное от преподавания время ходили в форме и с оружием.

Так, Ахмад аль-Хатиб, заместитель директора начальной школы UNRWA в Газе, одновременно был командиром отделения боевого крыла ХАМАСа в Хан-Юнисе. В документах сообщается, что ему передано 12 единиц оружия, в том числе автомат Калашникова и гранаты.

Во внутренних документах ХАМАСа отмечается, что школы агентства и служат лучшим прикрытием для деятельности группировки и предоставляют защиту от возможных ударов при военной конфронтации с Израилем.

Это не первые свидетельства сотрудничества агентства ООН с террористическими группировками, представленные Израилем. Ранее выяснилось, что активистом ХАМАСа был глава профсоюза учителей UNRWA в Ливане. В июле МИД Израиля представил список 108 сотрудников агентства, входящих в состав группировки.