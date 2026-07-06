Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 6 июля, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Утром местами дымка.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 28-42, в Беэр-Шеве – 22-35, на побережье Мертвого моря – 27-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-34, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

Во вторник-воскресенье – температура без существенных изменений, переменная облачность.