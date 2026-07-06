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Выход в четвертьфинал и достижения сборной Англии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 06 июля 2026 г., 06:42 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 06:42
Выход в четвертьфинал и достижения сборной Англии
AP Photo/Eduardo Verdugo

Англичане вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив сборную Мексики 3:2.

Англичане 11-й раз вышли в четвертьфинал чемпионата мира - третье место. Чаще выходили бразильцы (15) и немцы (14).

Мексиканцы впервые проиграли в матче чемпионата мира на стадионе "Ацтека". Прервалась серия из 10 матчей без поражений.

Англичане владели мячом в этом матче 33.2% игрового времени. По данным сервиса Opta, это самый низкий процент владения мячом этой команды в матче чемпионата мира с 1966 года (когда начался сбор статистических данных).

48 выносов - наибольшее число выносов, сделанных англичанами в матче чемпионата мира с 1990 года (тогда - 54 в матче против бельгийцев).

Гарри Кейн отметился в этом матче голом и результативной передачей. В этом сезоне он забил 73 гола и сделал 8 результативных передач.

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