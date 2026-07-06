Дубль Холанна. Норвежцы победили сборную Бразилии

В Ист-Ратерфорде встречались сборные Норвегии и Бразилии. Норвежцы победили 2:1.

В первые 15 минут из-за офсайда были отменены два гола - сначала норвежцев, затем бразильцев.

На 14-й минуте бразильцы не реализовали пенальти. После удара Гимараинша Нюланн парировал мяч.

В первые 20 минут 70% владения мячом - сборная Норвегии, в первые полчаса 73%. При этом опаснее атакуют бразильцы.

На 40-й минуте Винисиус Жуниор мог забить, но Нюланн парировал мяч на угловой.

На последних секундах первого тайма Холанн сбросил мяч Эдегору. Тот пробил прямо во вратаря.

На 59-й минуте Винисиус Жуниор вывел Эндрика один на один. Тот перекинул мяч через вратаря, но в ворота не попал.

На 68-й минуте Неймар вышел на замену.

На 67-й минуте опасную передачу сделал Айер. Холанн немного не дотянулся до мяча. На 75-й минуте Алиссон парировал мяч после удара Шельдерупа. Через 4 минуты Шельдеруп навесил. Эрлинг Холанн опередил защитника и головой отправил мяч в сетку 0:1.

Пропустив, бразильцы усилили давление.

На 90-й минуте Шельдеруп отдал передачу. Холанн метров с 22 пробил в угол 0:2.

На шестой минуте компенсированного времени Неймар грубо сыграл против Эдегора и получил желтую карточку. Через минуту едва не произошла массовая драка.

На десятой минуте компенсированного времени Неймар реализовал пенальти 1:2.