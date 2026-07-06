Дубль Беллингема. Англичане победили сборную Мексики

В Мехико встречались сборные Мексики и Англии. Англичане вышли в четвертьфинал, победив 3:2.

На 16-й минуте Альварадо навесил. Хименес в падении пробил головой. Пикфорд отразил мяч, летевший в нижний угол.

На 36-й минуте Райс сделал передачу по флангу. Сака навесил. Джуд Беллингем головой отправил мяч в угол ворот 0:1. Через две минуты англичане протаранили оборону хозяев по центру. Беллингем обменялся передачами с Гарри Кейном и оформил дубль 0:2.

На 42-й минуте после навеса со штрафного забил Хулиан Киньонес 1:2.

В минуты, добавленные к первому тайму, хозяева провели три опасных атаки, но сравнять счет не сумели.

На 50-й минуте после удара О`Райлли мяч попал в штангу.

На 54-й минуте гсти остались в меньшинстве. После просмотра видеоповтора арбитр удалил Джарелла Куансу (Байер, Леверкузен).

На 60-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти 1:3.

На 69-й минуте Рауль Хименес (Вулверхэмптон) реализовал пенальти 2:3.

В конце матча мексиканцы атаковали намного больше. Выделялись Альварадо и Хименес.

Арбитр добавил к матчу 11 минут, чтобы у хозяев было время отыграться.