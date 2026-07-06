x
06 июля 2026
|
последняя новость: 02:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 июля 2026
|
06 июля 2026
|
последняя новость: 02:25
06 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Найдены тела более 3300 погибших в результате землетрясений в Венесуэле

Погибшие
Землетрясения
Венесуэла
время публикации: 06 июля 2026 г., 02:25 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 05:19
Найдены тела более 3300 погибших в результате землетрясений в Венесуэле
AP Photo/Pedro Mattey

Власти Венесуэлы сообщили, что число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего 25 июня, выросло до 3342 человек. Учитывается число найденных тел.

По обновленным данным, ранения получили 16470 человек. Без жилья в результате стихийного бедствия остались не менее 17345 жителей.

AFP сообщает, что более 150 неопознанных жертв были похоронены на кладбище в городе Ла-Гуайра – одном из районов, наиболее сильно пострадавших от землетрясений.

По оценке ООН, окончательное число жертв может значительно возрасти и достичь 50000 человек, поскольку десятки тысяч людей все еще числятся пропавшими без вести. Данные о погибших и пострадавших продолжают уточняться.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июля 2026

В Венесуэле обнаружены тела почти 3000 погибших, спасатели готовятся к завершению миссии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июля 2026

Спасательная миссия ЗАКА действует в Венесуэле, извлекая людей из-под завалов