Найдены тела более 3300 погибших в результате землетрясений в Венесуэле

Власти Венесуэлы сообщили, что число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего 25 июня, выросло до 3342 человек. Учитывается число найденных тел.

По обновленным данным, ранения получили 16470 человек. Без жилья в результате стихийного бедствия остались не менее 17345 жителей.

AFP сообщает, что более 150 неопознанных жертв были похоронены на кладбище в городе Ла-Гуайра – одном из районов, наиболее сильно пострадавших от землетрясений.

По оценке ООН, окончательное число жертв может значительно возрасти и достичь 50000 человек, поскольку десятки тысяч людей все еще числятся пропавшими без вести. Данные о погибших и пострадавших продолжают уточняться.