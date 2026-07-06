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Мир

Атака ВСУ на Севастополь, город обесточен

Война в Украине
Война в России
время публикации: 06 июля 2026 г., 05:09 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 05:35
Развозжаев сообщил, что из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут
AP

В Севастополе нет электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру за пределами города, сообщил назначенный российскими властями губернатор Михаил Развозжаев.

"На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома", – говорится в сообщении Развозжаева.

Губернатор призвал местных жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, а также не перегружать электросети в домах, когда дадут свет, передает "Интерфакс".

Развозжаев сообщил, что из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут.

Мир
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