Внимание, розыск: пропала 70-летняя Рахель Менделович из Бней-Брака (найдена)
время публикации: 06 июля 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 21:44
Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 70-летней Рахель Менделович, жительницы Бней-Брака. Последний раз ее видели вечером 6 июля, когда она выходила из дома.
Приметы пропавшей: плотного телосложения, на ней была черная юбка, голубая блузка. Женщина носит очки.
Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100.
Вскоре после публикации объявления полиция сообщила, что разыскиваемая найдена.