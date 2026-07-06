Внимание, розыск: пропала 70-летняя Рахель Менделович из Бней-Брака (найдена)

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 70-летней Рахель Менделович, жительницы Бней-Брака. Последний раз ее видели вечером 6 июля, когда она выходила из дома.

Приметы пропавшей: плотного телосложения, на ней была черная юбка, голубая блузка. Женщина носит очки.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100.

Вскоре после публикации объявления полиция сообщила, что разыскиваемая найдена.