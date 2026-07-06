На севере сектора Газы уничтожен командир учебного подразделения ХАМАСа

В ночь на понедельник ЦАХАЛ нанес удар по северу сектора Газы, в результате которого был ликвидирован Фади Фаллах Ашур Даамаш – командир учебного подразделения военного крыла террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа, Даамаш руководил различными программами подготовки боевиков, уделяя особое внимание обучению подразделений "Нухба" в годы, предшествовавшие нападению 7 октября. Во время боевых действий в секторе Газы он занимался руководством операциями против израильских войск.

В последнее время, как утверждает ЦАХАЛ, Даамаш занимался подготовкой новых террористических операций и пытался восстановить возможности ХАМАСа.

Террорист представлял угрозу для израильских военнослужащих и был ликвидирован в результате авиаудара. Военнослужащие ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа продолжают действовать в этом районе в соответствии с соглашением и будут и впредь устранять любые непосредственные угрозы.