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Израиль

На севере сектора Газы уничтожен командир учебного подразделения ХАМАСа

Газа
Ликвидация
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 06 июля 2026 г., 19:24 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 19:33
На севере сектора Газы уничтожен командир учебного подразделения ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на понедельник ЦАХАЛ нанес удар по северу сектора Газы, в результате которого был ликвидирован Фади Фаллах Ашур Даамаш – командир учебного подразделения военного крыла террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа, Даамаш руководил различными программами подготовки боевиков, уделяя особое внимание обучению подразделений "Нухба" в годы, предшествовавшие нападению 7 октября. Во время боевых действий в секторе Газы он занимался руководством операциями против израильских войск.

В последнее время, как утверждает ЦАХАЛ, Даамаш занимался подготовкой новых террористических операций и пытался восстановить возможности ХАМАСа.

Террорист представлял угрозу для израильских военнослужащих и был ликвидирован в результате авиаудара. Военнослужащие ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа продолжают действовать в этом районе в соответствии с соглашением и будут и впредь устранять любые непосредственные угрозы.

Израиль
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