Первый из лидеров стран ЕС: Макрон прибыл с визитом в Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Дамаск. Он стал первым лидером государства ЕС, приехавшим в Сирию после свержения 8 декабря 2024 года режима Башара Асада.

Макрон, которого в аэропорту встречал министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, проведет переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. "Это важный этап восстановления международного влияния Сирии", – охарактеризовало визит агентство SANA.

"Я здесь, чтобы подтвердить приверженность Франции сирийскому народу, суверенной Сирии, единой в своем разнообразии, которая существует в мире со своими соседями. Вместе мы откроем новую страницу мира и стабильности", – написал Макрон после приземления.

Франция считает Сирию и Ливан зоной своих интересов. Одной из главных тем переговоров станет восстановление страны после гражданской войны. Макрона сопровождает делегация представителей бизнес-сообщества.

Добавим, что первым иностранным лидером, посетившим Сирию после смены режима, стал в январе 2025 года эмир Катара шейх Тамим аль-Хамад аль-Тани. В 2026 году в Дамаске побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский.