Минпрос обязал школы выделить место и время для накладывания тфилина
время публикации: 06 июля 2026 г., 20:55 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 20:58
Министерство просвещения спустило в школы циркуляр, устанавливающий единые правила, касающиеся накладывания тфилина в стенах учебных заведений.
В циркуляре говорится, что директора школ не имеют права запрещать учащимся накладывать тфилин. Школа должна выделить специальное время и место для этого ритуала. Однако выполнение этой заповеди должно осуществляться только во время перемен.
Министр просвещения Йоав Киш заявил, что "накладывание тфилина в еврейском государстве – не может быть предметом для споров, а является основополагающей традицией и предметом национальной гордости".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2026