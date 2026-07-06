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Израиль

Минпрос обязал школы выделить место и время для накладывания тфилина

Мин.образования
Образование
Школьное образование
Религия
время публикации: 06 июля 2026 г., 20:55 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 20:58
Минпрос обязал школы выделить место и время для накладывания тфилина
Mendy Hechtman/Flash90

Министерство просвещения спустило в школы циркуляр, устанавливающий единые правила, касающиеся накладывания тфилина в стенах учебных заведений.

В циркуляре говорится, что директора школ не имеют права запрещать учащимся накладывать тфилин. Школа должна выделить специальное время и место для этого ритуала. Однако выполнение этой заповеди должно осуществляться только во время перемен.

Министр просвещения Йоав Киш заявил, что "накладывание тфилина в еврейском государстве – не может быть предметом для споров, а является основополагающей традицией и предметом национальной гордости".

Израиль
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