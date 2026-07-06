Минпрос обязал школы выделить место и время для накладывания тфилина

Министерство просвещения спустило в школы циркуляр, устанавливающий единые правила, касающиеся накладывания тфилина в стенах учебных заведений.

В циркуляре говорится, что директора школ не имеют права запрещать учащимся накладывать тфилин. Школа должна выделить специальное время и место для этого ритуала. Однако выполнение этой заповеди должно осуществляться только во время перемен.

Министр просвещения Йоав Киш заявил, что "накладывание тфилина в еврейском государстве – не может быть предметом для споров, а является основополагающей традицией и предметом национальной гордости".