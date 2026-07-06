Украинские представители о смертоносном ударе по Киеву: "Российские ракеты нечем сбивать"

Представитель воздушных сил полковник ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в ночь на 6 июля ПВО не удалось сбить ни одну из 29 баллистических ракет, выпущенных россиянами по украинской территории.

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"Об эффективности перехвата говорить сложно, мягко говоря, она крайне низкая. Чтобы сбивать баллистические ракеты, нужны соответствующие средства. Систем у нас достаточно, но нам нужны постоянные поставки ракет", – цитирует его Euronews.

По словам официального представителя ВСУ, России известно о нехватке, и она делает ставку на баллистические ракеты. "Они используют тот факт, что Украина и, по сути, весь мир сталкиваются с серьёзной нехваткой ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3", – сказал Игнат, призвав союзников увеличить объем поставок.

Канал "Украина-24" приводит заявление советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова. "У нас вообще нет ракет, чтобы сбивать российские баллистические ракеты", – сказал он, отметив, что многие страны не готовы передавать Украине свои запасы ракет для Patriot из-за нестабильной обстановки в сфере безопасности.

Бескрестнов подчеркнул, что дефицит перехватчиков после войны на Ближнем Востоке ощущается во всем мире. Союзники Украины опасаются российской против Польши и стран Балтии и поэтому стремятся сохранить собственные резервы.