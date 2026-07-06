$19,8 млрд за год: как войны превратили израильский ВПК в одного из мировых лидеров

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

Израильский военный экспорт переживает беспрецедентный подъем. За последнее десятилетие объем поставок вырос в четыре раза, а в прошлом году достиг рекордных 19,8 млрд долларов. Одновременно заключаются сделки, которые еще недавно казались невозможными: например, контракт с Румынией на поставку систем ПВО более чем на 2 млрд евро.

Военный обозреватель Давид Шарп объясняет, что экспорт вооружений для Израиля – это не только источник доходов. Он позволяет финансировать разработку новых систем, сохранять уникальные технологические компетенции, укреплять международные связи и обеспечивать ЦАХАЛ современным оружием.

Почему именно израильские разработки сегодня настолько востребованы? Как на рынок вооружений повлияли война в Украине, война Израиля против террористических организаций и рост военных бюджетов в Европе? С какими проблемами сталкивается израильская оборонная промышленность, одновременно выполняя экспортные контракты и снабжая собственную армию?

Об этом, а также о перспективах дальнейшего роста израильского ВПК и новых многомиллиардных контрактах – в новом аналитическом обзоре Давида Шарпа.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".