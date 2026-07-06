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Экономика

Dell увольняет несколько десятков работников в Израиле

Хайтек
Рынок труда
время публикации: 06 июля 2026 г., 21:12 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 21:13
Dell увольняет несколько десятков работников в Израиле
AP Photo/Douglas C. Pizac, File

Израильское подразделение корпорации Dell направило уведомления об увольнении нескольким десяткам работников в рамках глобальной программы сокращения штата.

Совокупный штат Dell на четырех объектах в Израиле (в Хайфе, Беэр-Шеве, Герцлии и кибуце Глиль-Ям) составляет около 1000 человек.

В отличие от других транснациональных корпораций, Dell до сих пор не трогал израильское подразделение, сформированное на базе нескольких приобретенных стартапов.

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