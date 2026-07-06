Dell увольняет несколько десятков работников в Израиле
время публикации: 06 июля 2026 г., 21:12 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 21:13
Израильское подразделение корпорации Dell направило уведомления об увольнении нескольким десяткам работников в рамках глобальной программы сокращения штата.
Совокупный штат Dell на четырех объектах в Израиле (в Хайфе, Беэр-Шеве, Герцлии и кибуце Глиль-Ям) составляет около 1000 человек.
В отличие от других транснациональных корпораций, Dell до сих пор не трогал израильское подразделение, сформированное на базе нескольких приобретенных стартапов.