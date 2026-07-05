Ректоры израильских вузов выступают против законопроекта о раздельном обучении мужчин и женщин

Комитет глав университетов обратился в Кнессет со срочным письмом из-за попытки расширить законопроект о раздельном обучении мужчин и женщин в вузах. Руководители университетов предупреждают, что такая инициатива может привести к появлению "дипломов второго сорта" для женщин и создать огромную бюджетную нагрузку.

Речь идет о законопроекте депутата Лимор Сон Хар-Мелех из партии "Оцма Иегудит". Он был внесен в Кнессет 24 июля 2024 года как частная законодательная инициатива и сейчас находится на стадии подготовки ко второму и третьему чтениям.

Изначально законопроект должен был разрешить вузам открывать отдельные учебные программы для мужчин и женщин, в том числе на продвинутых академических степенях. Сторонники инициативы утверждают, что это позволит религиозным и ультраортодоксальным студентам получать высшее образование в формате, соответствующем их образу жизни.

Главы университетов утверждают, что в последний момент предпринимается попытка расширить законопроект и распространить гендерное разделение также на первую степень и на общественные пространства кампусов – лаборатории, библиотеки и кафетерии.

В письме говорится, что такая модель приведет к разрыву в академическом уровне, нанесет серьезный ущерб исследованиям и ухудшит качество подготовки специалистов, особенно в терапевтических профессиях.

Главы университетов требуют от Кнессета остановить расширение инициативы и отдельно обсудить ее последствия для высшего образования, академической свободы и равенства женщин в израильских вузах.

Против законопроекта также выступают представители оппозиции и женских общественных организаций, они заявляют, что закон ущемляет принципы равноправия, углубляет автономию ультраортодоксального сектора вместо его интеграции и способствует нежелательному расширению гендерной сегрегации в общественном пространстве.