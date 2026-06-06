В региональном совете Гезер обнаружена пожилая женщина с симптомами гипотермии
время публикации: 06 июня 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 10:30
В своем доме в региональном совете Гезер была обнаружена 81-летняя женщина в тяжелом состоянии и со спутанным сознанием. У пострадавшей выявлены травма головы и симптомы сильного переохлаждения.
Прибывшая на место бригада парамедиков МАДА оказала женщине неотложную медицинскую помощь и доставила ее в больницу "Каплан" в Реховоте. Состояние пострадавшей оценивается как нестабильное.