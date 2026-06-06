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Израиль

В региональном совете Гезер обнаружена пожилая женщина с симптомами гипотермии

Мада
время публикации: 06 июня 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 10:30
В региональном совете Гезер обнаружена пожилая женщина с признаками гипотермии
Yonatan Sindel/Flash90

В своем доме в региональном совете Гезер была обнаружена 81-летняя женщина в тяжелом состоянии и со спутанным сознанием. У пострадавшей выявлены травма головы и симптомы сильного переохлаждения.

Прибывшая на место бригада парамедиков МАДА оказала женщине неотложную медицинскую помощь и доставила ее в больницу "Каплан" в Реховоте. Состояние пострадавшей оценивается как нестабильное.

Израиль
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