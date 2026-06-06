ЦАХАЛ о столкновениях в Хауаре: беспорядки прекращены, инциденты расследуются

В субботу, 6 июня, крупные силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ) прибыли одновременно в несколько точек в районе Хауары (в зоне ответственности территориальной бригады "Шомрон").

Это произошло после сообщения о подозрении на кражу мелкого рогатого скота, принадлежащего израильским гражданам. Планировалось, что военнослужащие и полицейские выведут израильтян и принадлежащее им стадо из Хауары, тем самым предотвратив столкновения.

Однако на место прибыли несколько зачинщиков беспорядков, после чего между израильтянами и палестинцами вспыхнули жестокие столкновения с бросанием камней и использованием палок. Поступали сообщения о нескольких раненых палестинцах.

Военнослужащие ЦАХАЛа были вынуждены принять меры для разгона толпы, чтобы прекратить беспорядки. Толпа была рассеяна, силы безопасности остаются в данном районе для предотвращения дальнейших нарушений общественного порядка.

Расследование инцидента начато полицией округа Иудеи и Самарии.

ЦАХАЛ решительно осуждает любое насилие, которое наносит ущерб безопасности в регионе и отвлекает внимание командиров и бойцов от выполнения оборонительных задач и противодействия террору.

Кроме того, в ЦАХАЛе известна видеозапись, на которой солдат применяет насилие по отношению к палестинцу. Действия, зафиксированные на видео, не соответствуют ценностям ЦАХАЛа.

Данный инцидент расследуется. Как только личность бойца будет установлена, в его отношении будут приняты строгие меры.