Столкновения в Хауаре, несколько палестинцев получили травмы

В Хауаре вспыхнули столкновения между местными жителями и приехавшими на пикапах мужчинами, чьи лица были закрыты шарфами и балаклавами.

Приехавшие утверждали, что жители Хауары угнали стадо с их фермы. По словам "обвинителей", они обнаружили в Хауаре несколько своих животных.

После этого начались столкновения и "камнеметание". Несколько палестинцев получили травмы. На место были срочно направлены силы ЦАХАЛа и пограничной полиции.