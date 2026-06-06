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Израиль

Столкновения в Хауаре, несколько палестинцев получили травмы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 июня 2026 г., 16:44 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 16:52
Столкновения в Хауаре, несколько палестинцев получили травмы
AP Photo/Mahmoud Illean

В Хауаре вспыхнули столкновения между местными жителями и приехавшими на пикапах мужчинами, чьи лица были закрыты шарфами и балаклавами.

Приехавшие утверждали, что жители Хауары угнали стадо с их фермы. По словам "обвинителей", они обнаружили в Хауаре несколько своих животных.

После этого начались столкновения и "камнеметание". Несколько палестинцев получили травмы. На место были срочно направлены силы ЦАХАЛа и пограничной полиции.

Израиль
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