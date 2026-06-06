Военнослужащий ЦАХАЛа осквернил флаг ЛГБТ-сообщества в Бейт-Лехем а-Глилит

Полиция допросила 19-летнего военнослужащего ЦАХАЛа по подозрению в осквернении флага ЛГБТ-сообщества в Бейт-Лехем а-Глилит. Подозреваемый сознался в содеянном.

Глава регионального совета Эмек-Изреэль Шломит Шихур-Рейхман осудила этот поступок, заявив: "Это тяжелый инцидент – не просто осквернение флага, это удар по ценностям, на которых основано наше общество: человеческое достоинство, толерантность и принятие другого".