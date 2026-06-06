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Израиль

Военнослужащий ЦАХАЛа осквернил флаг ЛГБТ-сообщества в Бейт-Лехем а-Глилит

ЛГБТ
время публикации: 06 июня 2026 г., 15:56 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 16:54
Военнослужащий ЦАХАЛа осквернил флаг ЛГБТ-сообщества в Бейт-Лехем а-Глилит
Tomer Neuberg/FLASH90

Полиция допросила 19-летнего военнослужащего ЦАХАЛа по подозрению в осквернении флага ЛГБТ-сообщества в Бейт-Лехем а-Глилит. Подозреваемый сознался в содеянном.

Глава регионального совета Эмек-Изреэль Шломит Шихур-Рейхман осудила этот поступок, заявив: "Это тяжелый инцидент – не просто осквернение флага, это удар по ценностям, на которых основано наше общество: человеческое достоинство, толерантность и принятие другого".

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