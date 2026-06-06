ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей пяти деревень на юге Ливана

ЦАХАЛ призвал жителей пяти населенных пунктов на юге Ливана незамедлительно эвакуироваться.

Жителям населенных пунктов Аарамта, Машгара, Кафр-Хуна, Седжуд и Ансария предписано срочно покинуть свои дома и направиться к северу от реки Захрани.

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи заявил, что армия "вынуждена действовать решительно" в данном районе "ввиду присутствия там террористов "Хизбаллы". Он также подчеркнул: "ЦАХАЛ не желает причинить вам вред".