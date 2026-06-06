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Израиль

В Ливане погибли капитан Шахар Гамла и сержант Охад Яари

время публикации: 06 июня 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 22:31

Разрешено к публикации: в результате военных действий на юге Ливана погибли двое военнослужащих:

капитан Шахар Гамла, 23 лет, из мошава Натур, заместитель командира роты элитного подразделения "Эгоз" бригады "Коммандо". ЦАХАЛ сообщает, что он скончался в больнице в результате тяжелого ранения, полученного в бою.

сержант Охад Яари, 21 год, из Реховота, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Родные погибших уведомлены.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 955 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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