12-й канал: погром у дома судьи Сольберга был заранее спланирован
время публикации: 06 июня 2026 г., 22:13 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 22:13
12-й канал передал, что, по данным полиции, погром у дома судьи Верховного суда Ноама Сольберга не был стихийным. Акция была заранее спланирована, а ее участники намеревались причинить судье физический вред. В полиции считают, что Ноам Сольберг или его близкие могли пострадать, если бы полицейский спецназ приехал позднее.
По информации телеканала, в воскресенье, 7 июня, иерусалимский мировой суд рассмотрит ходатайство полиции о продлении ареста более 40 участников беспорядков.
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