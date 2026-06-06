Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 6 июня, по всей стране ожидается повышение температуры. Ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 18-31 градусов, в Тель-Авиве – 17-31, в Хайфе – 18-26, в Эйлате – 23-40, в Беэр-Шеве – 18-36, на побережье Мертвого моря – 24-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-31, в Ариэле – 17-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-31, на Голанских высотах – 16-31.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный ветер (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельник – без существенных изменений, малооблачно. Во вторник-среду – повышение температуры. В четверг жара спадет.