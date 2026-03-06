С начала войны из пострадавших от обстрелов домов эвакуированы 2328 человек

Министерство здравоохранения сообщило, что с начала операции "Рычание льва" в рамках помощи эвакуированным и самостоятельно эвакуировавшимся специалисты ведомства работали и продолжают работать более чем с 2000 гражданами.

По состоянию на 5 марта было сообщено о 2328 жителях, чьи дома пострадали в результате ракетных обстрелов из Ирана и Ливана, и которые были эвакуированы в 20 гостиниц по всей стране.

Эвакуированные были приняты в девяти муниципалитетах: Тель-Авив, Иерусалим, Беэр-Шева, Хайфа, Рамат-Ган, Бней-Брак, Нетания, Петах-Тиква и Неве-Илан.