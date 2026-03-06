На границе с Ливаном тяжело ранены пятеро бойцов бригады "Гивати"
время публикации: 06 марта 2026 г., 16:41 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 16:52
Пятеро бойцов бригады "Гивати" получили тяжелые ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны Ливана.
Раненые были доставлены для оказания медицинской помощи в больницу, их семьи были оповещены.
В том же инциденте еще трое бойцов бригады "Гивати" получили легкие ранения, они также были доставлены для получения медицинской помощи в больницу, их близким сообщено о происшедшем.