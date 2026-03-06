На границе с Ливаном тяжело ранены пятеро бойцов бригады "Гивати"

Пятеро бойцов бригады "Гивати" получили тяжелые ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны Ливана.

Раненые были доставлены для оказания медицинской помощи в больницу, их семьи были оповещены.

В том же инциденте еще трое бойцов бригады "Гивати" получили легкие ранения, они также были доставлены для получения медицинской помощи в больницу, их близким сообщено о происшедшем.