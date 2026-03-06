FlyDubai готовится доставлять в Тель-Авив израильтян, застрявших в ОАЭ

Министр транспорта Мири Регев сообщила, что авиакомпания FlyDubai присоединится к усилиям по возвращению израильтян, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, и станет первой иностранной компанией, выполняющей эвакуационные рейсы в аэропорт Бен-Гурион.

На данный момент не сообщается, когда именно начнется выполнение рейсов и каков будет их объем; сама авиакомпания пока не подтвердила эти публикации.

Данный шаг призван помочь вернуть израильских граждан, застрявших в ОАЭ из-за ограничений, введенных в отношении воздушного пространства Израиля. По оценкам, речь идет о тысячах человек.