x
06 марта 2026
|
последняя новость: 09:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 марта 2026
|
06 марта 2026
|
последняя новость: 09:13
06 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: ночью нанесен новый удар по инфраструктуре "Хизбаллы" в Бейруте. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 марта 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 08:07
ЦАХАЛ: ночью нанесен новый удар по инфраструктуре "Хизбаллы" в Бейруте. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила, что в ночь 6 марта израильские ВВС нанесли очередной удар по объектам террористической организации "Хизбалла" в районе Дахия, в южной части Бейрута.

По данным ЦАХАЛа, с начала нынешней кампании по целям в Дахии было нанесено 26 волн авиаударов. В ходе последней атаки были поражены командные пункты и десять высотных зданий, в которых находилась военная инфраструктура "Хизбаллы".

Среди целей была штаб-квартира исполнительного совета организации, а также склад, где хранились беспилотные летательные аппараты, используемые боевиками для атак против Израиля.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры для снижения риска для мирных жителей, включая предварительные предупреждения, использование высокоточного оружия и воздушную разведку.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 марта 2026

7-й день войны "Рычание льва": Израиль и США атакуют цели в Иране