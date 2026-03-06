ЦАХАЛ: ночью нанесен новый удар по инфраструктуре "Хизбаллы" в Бейруте. Видео

Армия обороны Израиля сообщила, что в ночь 6 марта израильские ВВС нанесли очередной удар по объектам террористической организации "Хизбалла" в районе Дахия, в южной части Бейрута.

По данным ЦАХАЛа, с начала нынешней кампании по целям в Дахии было нанесено 26 волн авиаударов. В ходе последней атаки были поражены командные пункты и десять высотных зданий, в которых находилась военная инфраструктура "Хизбаллы".

Среди целей была штаб-квартира исполнительного совета организации, а также склад, где хранились беспилотные летательные аппараты, используемые боевиками для атак против Израиля.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры для снижения риска для мирных жителей, включая предварительные предупреждения, использование высокоточного оружия и воздушную разведку.