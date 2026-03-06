Более 200 разыскиваемых за террор задержаны в Иудее и Самарии

В течение последней недели бойцы дивизии Иудеи и Самарии и бойцы 96-й дивизии провели сотни операций на территории своего сектора. В связи с войной с Ираном и резко возросшей мотивацией террористических организаций к совершению нападений дивизия была усилена дополнительными восемью батальонами.

За минувшую неделю были задержаны 200 разыскиваемых за террористическую деятельность, включая изготовителей взрывных устройств, торговцев оружием, боевиков ХАМАСа, подстрекателей к террору и организаторов терактов.

Были обнаружены около 30 единиц оружия – М16, "Карло", пистолеты, охотничьи ружья и оружие airsoft, используемое для тренировок боевиков. Обнаружены и изъяты два токарных станка, используемые для производства оружия.

Параллельно с этим проводились операции в районах населенных пунктов Иерихо (Иерихон), Аль-Фасиль и Аль-Ауджа, где были задержаны 14 разыскиваемых и изъяты 380 тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора.