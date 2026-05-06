Военнослужащий ЦАХАЛа тяжело ранен в результате атаки БПЛА на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 6 мая, в результате атаки беспилотника "Хизбаллы" на юге Ливана тяжело ранен израильский военнослужащий.

Раненый доставлен в больницу, его семья уведомлена.

Армейская пресс-служба сообщает, что в последние часы были зафиксированы еще несколько инцидентов: по воздушным целям в районе действия израильских сил на юге Ливана были запущены ракеты-перехватчики. Результаты перехвата уточняются. В соответствии с действующим протоколом не была задействована система раннего оповещения.