ЦАХАЛ снова расследует глумление над христианским символом на юге Ливана

Фотография из южного Ливана, на которой израильский военнослужащий дает прикурить статуе Девы Марии, разошлась в социальных сетях, вызвав скандал. ЦАХАЛ начал проверку этого инцидента.

Это уже второй подобный инцидент за последние недели. В апреле поводом для скандала стала фотография из ливанской деревни Дабель, на которой израильский солдат кувалдой разбивает статую Иисуса Христа на распятии. Инцидент вызвал волну осуждения в Израиле и за рубежом. Солдат "с кувалдой" и фотографировавший его сослуживец были отстранены от участия в боевых действиях и приговорены к 30 суткам ареста. ЦАХАЛ установил в деревне новую статую.