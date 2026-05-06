последняя новость: 17:46
Израиль

В Тель-Авиве полиция задержала автобус с футбольными болельщиками "Бейтара"

время публикации: 06 мая 2026 г., 17:04 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 17:04
Пресс-служба полиции Израиля

Вечером на стадионе "Блюмфильд" в Яффо состоится матч между командами "Бейтар" (Иерусалим) и "Апоэль" (Тель-Авив). В рамках подготовки к игре полиция остановила для проверки автобус с болельщиками "Бейтара".

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что при обыске в автобусе были обнаружены нож и наркотическое вещество. роме того, часть болельщиков была в состоянии алкогольного опьянения.

Все пассажиры автобуса были доставлены в отделение полиции в Яффо для дальнейшего разбирательства.

