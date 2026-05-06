Умер основатель CNN Тед Тернер

В среду, 6 мая, в возрасте 87 лет скончался американский медиамагнат и филантроп Тед Тернер, основатель CNN – первого в мире круглосуточного новостного телеканала. О его смерти сообщила компания Turner Enterprises. Причина смерти не уточняется, однако в 2018 году у Тернера была диагностирована деменция с тельцами Леви – прогрессирующее заболевание головного мозга.

Тернер начал карьеру в рекламном бизнесе отца, а в 1970-х стал одним из пионеров кабельного телевидения в США. 1 июня 1980 года он запустил CNN, навсегда изменив индустрию новостей. Его медиаимперия включала также каналы TBS, TNT, Cartoon Network и Turner Classic Movies. Тернер владел бейсбольной командой Atlanta Braves, выигравшей Мировую серию в 1995 году, был известным яхтсменом и одним из крупнейших частных землевладельцев в Северной Америке.

В 1997 году он пожертвовал миллиард долларов в пользу ООН и основал Фонд Объединенных Наций.

Глава CNN Марк Томпсон назвал Тернера "гигантом, на плечах которого все держится". Сам Тернер называл создание CNN "главным достижением своей жизни". У него остались пятеро детей, 14 внуков и двое правнуков.

В Израиле отношение к CNN всегда было неоднозначным. Канал неоднократно подвергался критике со стороны израильских властей, произраильских организаций и зрителей за то, что они считали предвзятым освещением ближневосточного конфликта. Организация CAMERA, отслеживающая освещение Израиля в мировых СМИ, указывала на непропорциональное внимание CNN к Израилю по сравнению с другими странами региона. В Израиле аббревиатуру CNN нередко расшифровывали в шутку как "Crap Not News" ("Чушь, а не новости").