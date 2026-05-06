Французский авианосец "Шарль де Голль" вошел в Красное море

Авианосная группа во главе с "Шарль де Голль" в среду, 6 мая, прошла Суэцкий канал и направляется к югу Красного моря и Аденскому заливу, сообщило министерство обороны Франции.

Франция и Великобритания планируют возглавить международную морскую миссию, задача которой – обеспечить безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив. Авианосная группа была переброшена в Восточное Средиземноморье вскоре после начала американо-израильских ударов по Ирану и способна находиться в море от четырех до пяти месяцев.

Необходимость такой миссии подтверждается продолжающимися атаками на суда в проливе. В среду французская судоходная компания CMA CGM сообщила, что принадлежащий ей контейнеровоз San Antonio был атакован при прохождении пролива 5 мая. Несколько членов экипажа получили ранения, судну причинен ущерб. Через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти, и судоходство в нем серьезно нарушено с начала конфликта.