x
06 мая 2026
|
последняя новость: 17:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 мая 2026
|
06 мая 2026
|
последняя новость: 17:46
06 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Французский авианосец "Шарль де Голль" вошел в Красное море

Война с Ираном
Франция
Красное море
время публикации: 06 мая 2026 г., 17:37 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 17:37
Французский авианосец "Шарль де Голль" вошел в Красное море
Costas Baltas/Pool via AP

Авианосная группа во главе с "Шарль де Голль" в среду, 6 мая, прошла Суэцкий канал и направляется к югу Красного моря и Аденскому заливу, сообщило министерство обороны Франции.

Франция и Великобритания планируют возглавить международную морскую миссию, задача которой – обеспечить безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив. Авианосная группа была переброшена в Восточное Средиземноморье вскоре после начала американо-израильских ударов по Ирану и способна находиться в море от четырех до пяти месяцев.

Необходимость такой миссии подтверждается продолжающимися атаками на суда в проливе. В среду французская судоходная компания CMA CGM сообщила, что принадлежащий ей контейнеровоз San Antonio был атакован при прохождении пролива 5 мая. Несколько членов экипажа получили ранения, судну причинен ущерб. Через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти, и судоходство в нем серьезно нарушено с начала конфликта.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 мая 2026

В Ормузском проливе атакован французский контейнеровоз, есть раненые