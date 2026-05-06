ЦАХАЛ сообщил о перехвате дрона с оружие в районе египетской границы
время публикации: 06 мая 2026 г., 10:03 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 10:04
ЦАХАЛ сообщил о пресечении попытки контрабанды оружия через границу с Египтом. Вечером 5 мая армейские наблюдатели заметили беспилотник, пересекший границу и пытавшийся доставить на израильскую территорию оружие.
Военнослужащие бригады "Паран" перехватили дрон, который вез четыре автоматические винтовки M-16.
Конфискованное оружие передано полиции.