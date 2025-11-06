От часов Rolex до жетона "Bring Them Home": в Хизмэ задержан вор

Полиция Израиля и военнослужащие ЦАХАЛа провели операцию в арабской деревне Хизмэ, расположенной на территории Палестинской автономии (в зоне С), к северу от Иерусалима.

В ходе операции был задержан житель Хизмэ, подозреваемый в причастности ко множеству взломов и краж – в основном, в Иерусалиме.

В автомобиле подозреваемого были спрятаны украденные вещи.

Пресс-служба полиции отмечает: вор похищал всё, что казалось ему ценным – среди найденного действительно дорогие ювелирные изделия и часы Rolex. Но есть вещи, которые особой материальной ценности не представляют. Например, набор израильских монет 1973 года выпуска (стоимость, в зависимости от состояния от 5 до 15 долларов).

Полицейские были поражены тем, что вор украл в одном из домов даже металлический жетон с надписью "Bring Them Home Now" – такие жетоны, похожие на армейские, носили многие активисты, добивавшиеся скорейшего возвращения заложников, которых удерживали террористы в Газе. По всей видимости, вор решил, что жетон серебряный.

Подозреваемый будет доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.