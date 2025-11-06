В Израиль из Газы вернули останки заложника-иностранца

Утром 6 ноября было разрешено к публикации, что накануне вечером из Газы в Израиль передали гроб с останками убитого заложника – иностранного гражданина. На данный момент имя не названо. Речь может идти о гражданине Таиланда или Танзании.

Вечером 5 ноября ХАМАС передал Израилю через "Красный Крест" гроб с останками заложника. Ранее ХАМАС объявил, что обнаружил останки за "желтой чертой", в зоне контролируемой ЦАХАЛом в районе Шуджайя города Газа.

В Газе продолжают удерживать останки шести заложников.

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

2 ноября в Израиль были доставлены три гроба с останками полковника Асафа Хамами, капитана Омера Максима Неутры, сержанта Оза Даниэля.

4 мая домой вернулся Итай Хен, боец 75-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", похищенный террористами 7 октября 2023 года из горящего танка возле Нахаль Оз, признаный погибшим 10 марта 2024 года.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.