Израиль

Вооруженное нападение в Умм эль-Фахме, двое тяжелораненых

Мада
Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 06 ноября 2025 г., 05:57 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 05:57
Пресс-служба полиции Израиля

Рано утром 6 ноября в больницу "А-Эмек" в Афуле были доставлены двое мужчин, получивших тяжелые огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения в Умм эль-Фахме.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина около 25 лет в тяжелом и нестабильном состоянии, мужчина примерно 40 лет тяжело ранен, но в сознании.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

