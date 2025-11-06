Вооруженное нападение в Умм эль-Фахме, двое тяжелораненых

Рано утром 6 ноября в больницу "А-Эмек" в Афуле были доставлены двое мужчин, получивших тяжелые огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения в Умм эль-Фахме.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина около 25 лет в тяжелом и нестабильном состоянии, мужчина примерно 40 лет тяжело ранен, но в сознании.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.