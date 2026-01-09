БАГАЦ дал главному раввинату 45 дней, чтобы определиться с кошерностью импорта курятины

Высший суд справедливости вынес промежуточное постановление по иску компании "Балади" против главного раввината касательно вопроса импорта кошерного мяса птицы из Бразилии.

Суд отклонил позицию, согласно которой вопрос кошерного импорта мяса птицы может быть рассмотрен только после завершения работы штаба по вопросу импорта говядины, и дал раввинату 45 дней, чтобы установить правила и инструкции по кошерному импорту курятины.

Компания по импорту мяса "Балади" обратилась в БАГАЦ с иском против главного раввината и его руководителей, включая главного раввина Давида Йосефа, летом 2025 года.

В иске компания, вложившая 21 миллион шекелей в соглашение с бразильским поставщиком, требует от раввината установить ясную и четкую процедуру для импорта кошерной птицы из-за рубежа.

Согласно исковому заявлению, после заключения договора в Бразилии компания обратилась в главный раввинат и представила практические и немедленные решения для урегулирования вопроса кашрута, однако получила отказ, аргументированный отсутствием необходимости в импорте, поскольку местное производство удовлетворяет спрос.

Компания получила одно за другим три письма. В письме юридического отдела указывалось, что раввинат не может предоставить сертификат кашрута на импорт мяса птицы из-за рубежа из-за отсутствия соответствующей системы надзора, и что местный рынок в любом случае удовлетворяет потребности потребителей.

Затем было получено письмо генерального директора главного раввината, в котором говорилось, что главный раввинат готов обеспечить решение для импорта всех видов птицы через существующие профессиональные подразделения. Гендиректор также подчеркнул, что "главный раввинат занимается только вопросами кошерности продукта и не имеет права и не намерен учитывать коммерческие, экономические соображения или соображения, касающиеся защиты местного производства".

В третье письме от главы канцелярии главного раввина говорится, что "позиция генерального директора раввината не отражает позицию совета Главного раввината".